تنويه مهم حول عمل معابر قطاع غزة

غزة/سما/

أصدرت الهيئة العامة الحدود والمعابر، فجر اليوم تنويها مهما حول عمل معابر قطاع فزة أعقاب العدوان الإسرائيلي المفاجئ على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم هيئة المعابر العقيد هشام محمود عدوان في تصريح صحفي: ننوه بأن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلق اليوم الثلاثاء 9 مايو وحتى إشعار آخر وسيفتح فقط من الجانب الفلسطيني الساعة العاشرة صباحا لخروج باقي الشاحنات التي لم تستكمل إجراءاتها امس الاثنين.

وأضاف:" أما بخصوص معبر رفح البري مفتوح اليوم الثلاثاء 9 مايو بشكل طبيعي، وبخصوص منفذ بيت حانون سيكون مغلق اليوم الثلاثاء 9 مايو وحتى إشعار آخر