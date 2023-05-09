  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تنويه مهم حول عمل معابر قطاع غزة

الثلاثاء 09 مايو 2023 05:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه مهم حول عمل معابر قطاع غزة



غزة/سما/

أصدرت الهيئة العامة الحدود والمعابر، فجر اليوم تنويها مهما حول عمل معابر قطاع فزة أعقاب العدوان الإسرائيلي المفاجئ على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم هيئة المعابر العقيد هشام محمود عدوان في تصريح صحفي: ننوه بأن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلق اليوم الثلاثاء 9 مايو وحتى إشعار آخر وسيفتح فقط من الجانب الفلسطيني الساعة العاشرة صباحا لخروج باقي الشاحنات التي لم تستكمل إجراءاتها امس الاثنين.

وأضاف:" أما بخصوص معبر رفح البري مفتوح اليوم الثلاثاء 9 مايو بشكل طبيعي، وبخصوص منفذ بيت حانون سيكون مغلق اليوم الثلاثاء 9 مايو وحتى إشعار آخر

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: ثمة حل واحد لحماس وغزة

"إسرائيل" تنقل رسائل تهديد لحماس والجهاد.. وتدرس هذا الحل لتقليل التوتر..

"سلطة النقد" الفلسطينية تتحدث عن مقدمي خدمات العملات المشفرة وشركة "تكنو اليت" بغزة...

الاقتصاد بغزة تعلن زيادة وزن ربطة الخبز ابتداءً من السبت القادم

الاقتصاد بغزة تحذر المواطنين من شركة وهمية

إلغاء حفل "يوم أوروبا" بسبب بن غفير.. والأخير يرد

ما حقيقة وجود تقدم في صفقة تبادل أسرى؟

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-09_00-15-15

شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال لقطاع غزة (صور وفيديو)

المدلل (1)

الجهاد الإسلامي: المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة

photo_2023-05-09_01-44-11

سرايا القدس تنعي شهدائها القادة المجاهدين: الغنام والبهتيني وعز الدين

photo_2023-05-09_01-24-06

الاحتلال يعلن اغتيال 3 قادة من الجهاد الإسلامي

غزة: تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية وتأجيل اختبارات الوظائف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية