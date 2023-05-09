الجهاد الإسلامي: المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة

غزة/سما/

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أن المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة، وأنها لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الصهيوني.

وأضاف سلمي في تصريح صحفي: ان المقاومة أرست قواعد اشتباك مع العدو الذي يريد اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، مشددا على أن كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال.

ولفت إلى أن الاحتلال ضرب عرض الحائط بكل مبادرات الوسطاء، مؤكدا على أن المقاومة ستثأر للقادة الشهداء.

ووبين المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي ان المعاناة الفلسطينية لن تكون جسرا لوصول الاحتلال إلى جمهوره الإسرائيلي، مشيرا إلى أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة ستستمر والاحتلال يتحمل مسؤولية ذلك.