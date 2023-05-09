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الاعلام الحكومي يعقب على العدوان "الإسرائيلي" المفاجئ ضد قطاع غزة

الثلاثاء 09 مايو 2023 04:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام الحكومي يعقب على العدوان "الإسرائيلي" المفاجئ ضد قطاع غزة



غزة/سما/

نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزّة، فجر اليوم الثلاثاء، تصريحاً مُهماً في أعقاب العدوان الإسرائيلي المفاجئ على قطاع غزّة،والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، في تصريحٍ صحفي ": "إنَّ المؤسسات والطواقم الحكومية تُتابع مجريات عدوان الاحتلال الغاشم والمفاجئ على أبناء شعبنا، وتقوم بواجبها في التعامل مع حالات استهداف الطيران الحربي المتواصل لعدد من المنازل والبيوت الآمنة بشكل مباشر دون سابق إنذار، ما أسفر عن ارتقاء عدد غير محدد -حتى اللحظة- من الشهداء، بسبب استمرار محاولات الإنقاذ وعمليات انتشال الشهداء والجرحى، حيث تتواجد الأجهزة المختصة بأماكن الاستهداف".


وأضاف: "نؤكد أن هذا العدوان السافر وقصف البيوت على ساكنيها، يدلل على العقلية الاجرامية الدموية لدى الاحتلال الذي لا يأبه لحياة وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا يلتفت للأعراف والمواثيق الدولية أو أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ما يستوجب موقف واضح وقوي من المجتمع الدولي يتجاوز حدود الشجب والإدانة".


وأكمل: "هذا العدوان والجريمة التي خلفها القصف تتطلب أن نقف صفا واحدا في مواجهته، ونضيع الفرصة على المحتل وأعوانه بمحاولاتهم زعزعة استقرار وتماسك جبهتنا الداخلية، عبر حرب الاشاعات وبث الفرقة، لذا نهيب بجميع أبناء شعبنا وفي مقدمتهم وسائل الإعلام والنشطاء أن يكونوا على قدر المسئولية الوطنية والأخلاقية والقانونية، وأن ينتبهوا إلى ما ينشره الاحتلال وناطقيه في إطار الحرب النفسية التي يمارسها ضدنا".

#غزة

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