الداخلية بغزّة تنشر تصريحاً مهماً عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة/سما/

نشرت وزارة الداخلية بغزّة، فجر اليوم الثلاثاء، تصريحاً مُهماً في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع ، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، إياد البزم: "نهيب بالمواطنين الحذر من تداول أيّة معلومات أو أخبار غير صادرة عن الجهات الرسمية، ولنحافظ جميعاً على استقرار الجبهة الداخلية في ظل العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزّة".



كما دعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى أنّ يكونوا صمام أمان لأبناء شعبنا بالتثبت من الأخبار قبل نشرها واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.