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سرايا القدس تنعي شهدائها القادة المجاهدين: الغنام والبهتيني وعز الدين

الثلاثاء 09 مايو 2023 04:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تنعي شهدائها القادة المجاهدين: الغنام والبهتيني وعز الدين



غزة/سما/

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم، شهدائها القادة المجاهدين، الذين ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم.

والشهداء هم: " الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس. 

والشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس.

والشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عزالدين - أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

وقالت السرايا في بيان مقتضب : "إننا إذ ننعى شهدائنا القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبناءهم، لنؤكد أن دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله. 

#سرايا القدس

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