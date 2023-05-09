سرايا القدس تنعي شهدائها القادة المجاهدين: الغنام والبهتيني وعز الدين

غزة/سما/

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم، شهدائها القادة المجاهدين، الذين ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم.

والشهداء هم: " الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس.

والشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس.

والشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عزالدين - أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

وقالت السرايا في بيان مقتضب : "إننا إذ ننعى شهدائنا القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبناءهم، لنؤكد أن دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله.