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الاحتلال يعلن اغتيال 3 قادة من الجهاد الإسلامي

الثلاثاء 09 مايو 2023 03:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن اغتيال 3 قادة من الجهاد الإسلامي



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم اغتيال 3 من قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "في عملية مشتركة للجيش والشاباك، تم القضاء على قائد منطقة شمال قطاع غزة في الجهاد وقيادي بارز في الحركة المسؤول عن توجيه نشاطات في الضفة الغربية انطلاقًا من القطاع وعلى أمين سر المجلس العسكري في التنظيم.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن  الجيش الإسرائيلي يعلن عن اغتيال ثلاثة قادة كبار في الذراع العسكري للجهاد الإسلامي بغزة، وهم: خليل البهتيني، يقف وراء تعليمات إطلاق الصواريخ على مستوطنات الغلاف الشهر الماضي، طارق عز الدين المسؤول عن عمليات السرايا في القطاع، وجهاد غنام أمين سر المجلس العسكري في التنظيم.

وأطلق جيش الاحتلال على عمليته العسكرية ضد قطاع غزة مسمى "السهم الواقي"

#جيش الاحتلال الاسرائيلي

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