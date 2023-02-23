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اغتيال قيادي بارز في سرايا القدس

الاحتلال يقصف أهدافا للجهاد الإسلامي في قطاع غزة

الثلاثاء 09 مايو 2023 02:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقصف أهدافا للجهاد الإسلامي في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن قصفه أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "الجيش الإسرائيلي يقصف الآن أهدافًا لحركة الجهاد في قطاع غزة. مزيد من التفاصيل لاحقا.

وأكدت مصادر في المقاومة الفلسطينية للجزيرة اغتيال قائد بارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

و سمع دوي انفجارات في غرب مدينة غزة ومحافظة رفح جنوب القطاع بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال الحربية.

و شنت طائرات الاحتلال غارات على منزل بجوار برج داوود بمدينة غزة وآخر في حي التفاح شرقًا، كما استهدف موقعاً للمقاومة في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

واستهدفت منزل في حي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أسفر عن تدميره بالكامل.

يتبع..

  

#جيش الاحتلال الاسرائيلي

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