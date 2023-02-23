سلطة النقد: نتابع التزام البنوك بالتعليمات بشأن التعامل مع أقساط قروض الموظفين

رام الله/سما/

قالت سلطة النقد الفلسطينية، أنها تابعت اليوم التزام البنوك بالتعليمات رقم (25) لسنة 2021 بشأن التعامل مع أقساط قروض الموظفين ومدى التزامها بنسب الخصم المحددة بالتعليمات.

وأضافت في بيان صحفي: "جاري التحقق من بعض الشكاوى التي وردت بشأن بعض التجاوزات، وبينت أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أية تجاوزات سيتم رصدها وإثباتها.

كما أوضحت سلطة النقد إجراءاتها للتعامل مع المتأخرات المستحقة على الموظفين وتخفيض سعر الفائدة عليها لتصبح 3% بحد أقصى، وإلى ضرورة التعامل بكل مسؤولية فيما يتعلق بقروض الموظفين ومستحقاتهم.