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جبارين: مصرون على الإطار الإنساني الذي قدمه السنوار لإجراء صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال

الإثنين 08 مايو 2023 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبارين: مصرون على الإطار الإنساني الذي قدمه السنوار لإجراء صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال



غزة/سما/

قال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، إن الوسطاء يتفهمون الإطار الانساني الذي قدمه رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار لإجراء صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال، ونحن مصرون عليه.

وأضاف جبارين خلال لقاء على قناة الجزيرة مباشر اليوم الاثنين:" إن حكومات الاحتلال المتعاقبة تكذب على عوائل الجنود الأسرى بشأن صفقة تبادل أسرى ولا صحة لأكاذيب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التي يلجأ لها عقب كل أزمة يتعرض لها.

وتابع : "هناك إطار عام وثمن لأي صفقة تبادل أسرى ونتنياهو والحكومات المتعاقبة لا يريدون دفعه، مردفاً: "أبوابنا مفتوحة لأي طرف أو وسيط لإجبار الاحتلال على صفقة تبادل أسرى يتمخض عنها تحرير أسرانا.

#يحيى السنوار #صفقة تبادل الأسرى #غزة #زاهر جبارين #حماس

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