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"إسرائيل" تنقل رسائل تهديد لحماس والجهاد وتدرس هذا الحل لتقليل التوتر..

الإثنين 08 مايو 2023 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تنقل رسائل تهديد لحماس والجهاد وتدرس هذا الحل لتقليل التوتر..



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن تل أبيب نقلت رسائل تهديد إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي عبر مصر.

ووفق القناة الـ12 العبرية، فإن "إسرائيل" نقلت رسائل تهديد عبر مصر لحماس والجهاد مفادها، "إذا حدث أي انتهاك أو محاولة لعرقلة مسيرة الأعلام في القدس، فإن الرد سيكون قاسياً.

وأضافت القناة: "في المنظومة الأمنية يعتبرون مسيرة الأعلام فرصة توتر مع حماس، لذلك تدرس الحكومة حاليًا إمكانية السماح بإدخال المزيد من أموال المنحة القطرية لتقليل فرصة حدوث توتر.

وأشارت القناة إلى توجيهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مسيرة الأعلام في القدس :

- المسيرة ستقام كما هو معتاد ومخطط لها، ، لكن لن تدخل الحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس

- مسؤولية المسيرة تقع على عاتق مفوض الشرطة كوبي شبتاي

- التأكيد على أهمية المسيرة نفسها من أجل عدم إحداث أي صدى إعلامي غير ضروري وغير منضبط.


وتابعت :"ومع ذلك ، ما زلنا أمام حدث ذو إمكانية احتكاك عالية خلال الأسبوعين القادمين، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك نقاش منتظم بين رئيس الوزراء والمؤسسة الأمنية حول كيفية الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة ؛ كيف ستتصرف إسرائيل وماذا تنوي القيام به في حالة حدوث انتهاكات وتعطيل.

#اسرائيل #حماس #الجهاد الاسلامي

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