  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس: "لن يهدأ لنا بال إلا بتبييض السجون"

الإثنين 08 مايو 2023 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: "لن يهدأ لنا بال إلا بتبييض السجون"



رام الله/سما/

 استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس، وعائلة الأسير القائد مروان البرغوثي.

وهنأ سيادته الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس بالإفراج عنهما من سجون الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بالإفراج عن جميع الأسرى.

وخلال استقباله عائلة الأسير القائد مروان البرغوثي، أكد سيادته مواصلة بذل الجهود للإفراج عنه وعن كافة أسرانا ومعتقلينا وأنه "لن يهدأ لنا بال إلا بتبييض السجون"، مشددا على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم الأولويات.

#الرئس عباس

الأكثر قراءة اليوم

بينها شن عملية عسكرية بالضفة .. بن غفير يضع شروطا لإنهاء القطيعة مع نتنياهو

"سلطة النقد" الفلسطينية تتحدث عن مقدمي خدمات العملات المشفرة وشركة "تكنو اليت" بغزة...

إلغاء حفل "يوم أوروبا" بسبب بن غفير.. والأخير يرد

يديعوت: ثمة حل واحد لحماس وغزة

ما حقيقة وجود تقدم في صفقة تبادل أسرى؟

الاقتصاد بغزة تحذر المواطنين من شركة وهمية

كاتب إسرائيلي: طرق تجسس "إسرائيل" على الفلسطينيين تُخجِل أكثر الدكتاتوريات شراسة في العالم

الأخبار الرئيسية

"التربية" توضح سبب تأخر إعادة الحسومات للمعلمين

"إسرائيل" تنقل رسائل تهديد لحماس والجهاد وتدرس حلاً لتقليل التوتر

photo_2023-02-23_07-06-44 (2)

يديعوت: ثمة حل واحد لحماس وغزة

photo_2023-05-08_18-12-48

دولتان تعارضان إلغاء حفل "يوم أوروبا" بسبب بن غفير

الحركة الأسيرة: الهجمة المسعورة على أحمد سعدات ورفاقه تأتي بحجة توجيه خلايا مقاوِمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية