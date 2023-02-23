الرئيس عباس: "لن يهدأ لنا بال إلا بتبييض السجون"

رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس، وعائلة الأسير القائد مروان البرغوثي.

وهنأ سيادته الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس بالإفراج عنهما من سجون الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بالإفراج عن جميع الأسرى.

وخلال استقباله عائلة الأسير القائد مروان البرغوثي، أكد سيادته مواصلة بذل الجهود للإفراج عنه وعن كافة أسرانا ومعتقلينا وأنه "لن يهدأ لنا بال إلا بتبييض السجون"، مشددا على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم الأولويات.