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تحاكي حربا على لبنان.. مناورات عسكرية إسرائيلية في قبرص والجليل

الإثنين 08 مايو 2023 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحاكي حربا على لبنان.. مناورات عسكرية إسرائيلية في قبرص والجليل



القدس المحتلة/سما/

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "مناورات عسكرية على الأراضي القبرصية تحمل اسم "شمس زرقاء"، تحاكي حربا على لبنان".


وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "تم اختيار قبرص مكانا لإجراء هذه المناورات سنويا بسبب طبيعتها الجغرافية المشابهة لجنوب لبنان".


وأضافت أن "المناورات المشتركة لذراعي الجو والبر، ستشمل تدريبات على خوض قتال في مناطق وعرة ومعقدة وغير معروفة للمقاتلين، كما سيجري خلالها التدرب على نقل الجنود جوا وإنزالهم إلى أرض المعركة، بالإضافة إلى اختبار مستوى التنسيق بين ذراعي الجو والبر في عمليات قتالية في مناطق جبلية وعرة.

وفي السياق أعلن جيش الاحتلال عن إجراء مناورة عسكرية يوم غد الثلاثاء في إصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "ستجري مناورة عسكرية صباح غد الثلاثاء في منطقة الجليل، سيتخللها إطلاق نيران مدفعية على مناطق مفتوحة في "هار دوف" (جبل الروس).

#قبرص #الجليل

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