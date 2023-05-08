"إسرائيل" توافق على زيادة إمدادات الغاز لمصر

القدس المحتلة/سما/

وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية بهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الموافقة التي صدرت الإثنين تسمح ببناء خط أنابيب في جنوب إسرائيل بقيمة 900 مليون شيكل (248 مليون دولار) والذي سيمتد لمسافة 65 كلم إلى الحدود مع مصر وسينقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

وتزود إسرائيل مصر بالفعل بالغاز من حقولها البحرية، ووقع البلدان معا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصادرات إلى أوروبا أيضا.

ووقعت مصر مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا في خطوة قد تحولها إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي.

يشار إلى أن مصر تستقبل “الغاز الطبيعي من الحقول الإسرائيلية- شرق المتوسط، في مصانع إسالة الغاز الطبيعي، ومن ثم تتم تعبئتها بالسفن، وإعادة تصديرها، وهي الطريقة التي سيتم نقل الغاز المصري والإسرائيلي بها إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل عدم وجود أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى القارة العجوز”.

وأفيد بأن مصر والاتحاد الاوروبي لديهما بالفعل “مذكرات تفاهم، للشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة منذ 2018، كما دشن الطرفان أول منتدى أعمال بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول الطاقة المستدامة في ذلك الوقت”.

وكانت حكومتا مصر وقبرص قد وقعتا “اتفاقية في 2018، تمهد لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين، لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي، إلى مصانع الإسالة في مصر، وإعادة تصديره، وهو الخط الذي يجري العمل على الاتفاق بشأنه مع المستثمرين حاليا”.