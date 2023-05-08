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الاحتلال يحول وزير شؤون القدس السابق إلى الاعتقال الإداري

الإثنين 08 مايو 2023 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحول وزير شؤون القدس السابق إلى الاعتقال الإداري



القدس المحتلة/سما/

 حولت قوات الاحتلال وزير شؤون القدس السابق المبعد عن القدس المهندس خالد أبو عرفة للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وذلك بعد اعتقاله يوم الأحد الماضي من مكان إقامته في رام الله.


وأوضح رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب، أن قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت منزل المهندس خالد أبو عرفه المبعد عن القدس إلى رام الله يوم الأحد الماضي واقتادته إلى سجن عوفر للتحقيق وبعدها تم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور دون إبداء أية أسباب.


والمهندس خالد إبراهيم أبو عرفة (٦٣ عاما)، أسير محرر أعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، كما وأبعدته سلطات الاحتلال عن مدينة القدس المحتلة لحظة تحرره من الأسر في العام ٢٠١٤.

القدس

#الاحتلال

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