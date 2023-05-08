حماس تدين مخطط الاحتلال للسيطرة على قرية "سبسطية" الأثرية بنابلس

غزة/سما/

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس إجراءات حكومة الاحتلال الرامية للسيطرة على قرية "سبسطية" الأثرية في نابلس، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني سيبقى مدافعاً عن أرضه ومقدساته

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع:" إنّ تخصيص حكومة الاحتلال ميزانية للسيطرة على موقع حديقة سبسطية الأثري في محافظة نابلس، لإقامة مركز سياحي يهودي في المكان المتاخم لقرية سبسطية الأثرية؛ هو فعل إجرامي مُدان، يهدف إلى السيطرة على الموقع الأثري، وتهويده، وتكثيف الوجود الاستيطاني حوله".

وأكد أن الفلسطينيين سيواجهون بكل الوسائل، هذه السياسات الاستيطانية التي تمارسها سلطات الاحتلال، والتي تمثّل استهتاراً وانتهاكاً لكل القرارات الأممية التي تجرّم الاستيطان.

ودعا القانوع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، للجم هذه الجرائم الفاشية والعمل الجَدِّي على إنهاء الاحتلال ورفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني.