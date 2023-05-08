مفتي سلطنة عُمان يواصل إشادته بالمقاومة الفلسطينية ويؤكد: الاحتلال زائل

واصل مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، إشادته بالمقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن آيات القرآن الكريم تبشر بـ"زوال المحتل".

وفي منشور له على صفحته في "تويتر"، اليوم الاثنين، قال الخليلي: إن "آيات الله لا زالت تتوالى مُنذرة الكيان المحتل بزواله عما قريب، مبشرة المقاومة الباسلة بأن الله على كل شيء قدير، وأن شأنه بين الكاف والنون".

ودعا في بيانه "المحتلين" -في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين- إلى "أن يتعجلوا إنهاء الاحتلال، وإلا فإن العاقبة لا يعلمها إلا الله".

وأضاف: "على الموالين لهم أن يفكروا في مآلهم، وعلى المجاهدين أن يمضوا قدماً، فإن الله معهم".

والجمعة الماضي، هنأ مفتى سلطنة عُمان المقاومة الفلسطينية لنجاحها في تطوير قدراتها الدفاعية، بعد قصفها مستوطنات إسرائيلية في جولات التصعيد الأخيرة.

وفي 24 مارس الماضي، دعا مفتي عُمان إلى إمداد الشعب الفلسطيني بما يحتاج إليه من عون مادي؛ لمساعدته في الصمود بوجه الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً ذلك "من أفضل البر وأبر الإحسان".

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية نجحت بالفترة الأخيرة في تطوير قدراتها الدفاعية، خاصة في مجال الصواريخ ومداها ودقتها، ومواجهة طائرات الاحتلال الحربية ومحاولة التصدي لها.

وخلال جولة التصعيد الأخيرة بين المقاومة والاحتلال (2 مايو الجاري)، كشف تحقيق داخلي لسلاح الجو الإسرائيلي عن وجود خلل في تفعيل منظومة القبة الحديدية حال دون اعتراض صواريخ أطلقت من غزة على سديروت.