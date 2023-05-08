الاحتلال يفرج عن الشيخ عكرمة صبري بشروط

القدس المحتلة/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، بعد احتجازه عدة ساعات في مركز توقيف وتحقيق المسكوبية غربي القدس، للتحقيق معه.

وقال المحامي خالد زبارقة، إن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشيخ صبري بعد احتجازه والتحقيق معه لما يزيد عن 4 ساعات في غرفة 4 بمركز المسكوبية بشروط.

وأوضح زبارقة، في تصريحات صحفية أعقبت الإفراج عن الشيخ صبري، أن شرطة الاحتلال اشترطت على الشيخ صبري أن يحضر للتحقيق في حال طُلب مرة أخرى، ومنعته من التواصل مع ثلاث قنوات إعلامية فضائية وهي قناة الأقصى، المنار، والميادين.

ونوه إلى أن التحقيق مع الشيخ يتم بناء على الضغوطات التي تمارسها المجموعات اليهودية المتطرفة على شرطة الاحتلال.

وأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، في تصريحات سابقة، أن الاستدعاء الذي سلمه له الاحتلال يهدف لتكميم الأفواه، مشددًا على ضرورة إعلاء الصوت الفلسطيني ليصل إلى العالم بأسره.

وأوضح “صبري”، أنها ليست المرة الأولى التي يُستدعى فيها للتحقيق؛ فبين الفينة والأخرى يتم استدعاءه للتحقيق بتهمة التحريض وإلقاء خطب الجُمع والتصريحات الصحفية.

وأدانت حركة حماس بشدة إقدام الاحتلال على استدعاء خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري والتحقيق معه لساعات طويلة في ظروف صعبة خضع لها الشيخ، ومن ثمّ تقييد حريته وتواصله مع وسائل الإعلام بهدف حجب ممارسات الاحتلال وانتهاكاته في القدس والمسجد الأقصى.



وحذرت في بيان صحفي من حملة التحريض والاستهداف الذي يتعرض لها الشيخ عكرمة من قبل الجماعات الصيهونية المتطرفة في ظل حكومة الاحتلال الفاشية.



وأشارت إلى أن استدعاء فضيلة الشيخ عكرمة يأتي في إطار محاولات الاحتلال الحثيثة لتغييب القادة والشخصيات الوطنية والدينية المؤثرة عن ساحة القدس والأقصى، بهدف الاستفراد بهما.



وأعربت الحركة عن وقوفها وتضامنها الكامل مع فضيلة الشيخ عكرمة، مؤكدة أن الاحتلال سيفشل في سياساته القمعية، وسيجد من الشيخ عكرمة صبري والشعب الفلسطيني صموداً ستتكسر على صخرته كل المخططات والمؤامرات الصهيونية التهويدية الخبيثة.

وتعرّض الشيخ “صبري” خلال السنوات الماضية، للاعتقال والاستدعاء للتحقيق عدة مرات، والإبعاد عن المسجد الأقصى ومحيطه عدة أشهر، ومنع السفر خارج البلاد، وأيضًا منع التواصل مع شخصيات فلسطينية من الداخل المحتل.