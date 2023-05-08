"حماس": عزل الأسير أحمد سعدات ورفاقه لن يكسر إرادتهم

غزة/سما/

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الاثنين، إن اقتحام قوات القمع الإسرائيلية لأقسام عدّة في سجن "رامون"، وتفتيشها، والاعتداء على القائد الوطني أحمد سعدات ورفاقه عاهد غلمة ووليد حناتشة، ونقلهم إلى أقبية العزل والتحقيق، جريمة لن تُكسر إرادتهم وإرادة الأسرى.

وحذرت الحركة، في بيان صحفي، الاحتلال من تداعيات سياساته الفاشيّة وانتهاكاته وجرائمه الممنهجة بحق الأسرى الأبطال.

وحملت الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم وسلامتهم، مؤكدة أن قضيتهم ستبقى قضية كل الشعب الفلسطيني الذي لن يتركهم، وسيبقى والمقاومة على عهد الوفاء لهم حتى نيلهم الحرية.