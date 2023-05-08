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حماس تدين طرح الاحتلال مناقصات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة

الإثنين 08 مايو 2023 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين طرح الاحتلال مناقصات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة



غزة/سما/

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس طرح الاحتلال مناقصات لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن ذلك لن يمنحه شرعية على الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه:" ندين بأشد العبارات نشر سلطات الاحتلال الصهيوني مناقصات لبناء حوالي 1200 وحدة استيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيقاوم مشاريع الاحتلال التهويدية بكل الوسائل المتاحة.

ودعا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى التحرك الجاد والعاجل لوقف تلك المشاريع الاستعمارية التي تشكّل تصعيداً خطيراً وتهديداً للسلم والأمن في المنطقة.

وأكد طه أن الاحتلال تمادى في انتهاكاته واستخفافه بكل القوانين الدولية والقرارات الأممية التي تجرّم الاستيطان وتطالب بتفكيكه، ما يلقي بالمسؤولية الدولية على عاتق المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية.

#حماس

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