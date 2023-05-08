  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يستقبل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس

الإثنين 08 مايو 2023 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس



رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية في العالم مار اغناطيوس افرام.

ورحب سيادته، بالضيف والوفد الكنسي المرافق له في فلسطين، مطلعاً إياه على آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة من اعتداءات متواصلة من قبل المتطرفين.

وأشار الرئيس، إلى حرص دولة فلسطين على تعزيز الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة، وتقديم الرعاية للكنائس.

بدوره، أعرب البطريرك مار اغناطيوس عن تقديره الكبير وشكره للرئيس محمود عباس على العناية التي تقدمها دولة فلسطين للكنائس، وتعزيز الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة والحفاظ عليه.

حضر اللقاء، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، والمشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير احمد عساف.

وسيتم خلال زيارة البطريرك تنصيب المطران انتيموس جاك يعقوب نائباً بطريركياً ومطراناً للسريان الأرثوذكس في القدس والأردن والديار المقدسة.

#الرئيس عبا س

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يكشف عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

صحيفة عبرية: بدأ العد التنازلي للجولة التالية مع غزة

وفاة الدكتور محمد عواد بحادث سير جنوب نابلس

مسؤول إسرائيلي: لا مفر من عملية عسكرية ضد غزة

بينها شن عملية عسكرية بالضفة .. بن غفير يضع شروطا لإنهاء القطيعة مع نتنياهو

غضب في غزة.. برنامج الغذاء العالمي يقرر تعليق مساعداته لآلاف الأسر الفلسطينية

"سلطة النقد" الفلسطينية تتحدث عن مقدمي خدمات العملات المشفرة وشركة "تكنو اليت" بغزة...

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-08_14-34-49

كاتب إسرائيلي: طرق تجسس "إسرائيل" على الفلسطينيين تُخجِل أكثر الدكتاتوريات شراسة في العالم

1WlpV

"الشعبية" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة قادتها الأسرى

20230508023351

إلغاء حفل "يوم أوروبا" بسبب بن غفير.. والأخير يرد

"سلطة النقد" الفلسطينية تتحدث عن مقدمي خدمات العملات المشفرة وشركة "تكنو اليت" بغزة...

20230508115143

مستشارا بايدن في إسرائيل لاطلاع نتنياهو على محادثات مع بن سلمان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية