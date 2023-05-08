الرئيس عباس يستقبل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس

رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية في العالم مار اغناطيوس افرام.

ورحب سيادته، بالضيف والوفد الكنسي المرافق له في فلسطين، مطلعاً إياه على آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة من اعتداءات متواصلة من قبل المتطرفين.

وأشار الرئيس، إلى حرص دولة فلسطين على تعزيز الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة، وتقديم الرعاية للكنائس.

بدوره، أعرب البطريرك مار اغناطيوس عن تقديره الكبير وشكره للرئيس محمود عباس على العناية التي تقدمها دولة فلسطين للكنائس، وتعزيز الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة والحفاظ عليه.

حضر اللقاء، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، والمشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير احمد عساف.

وسيتم خلال زيارة البطريرك تنصيب المطران انتيموس جاك يعقوب نائباً بطريركياً ومطراناً للسريان الأرثوذكس في القدس والأردن والديار المقدسة.