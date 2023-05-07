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"الصحة": نتابع ازدياد حالات الالتهابات المعوية في نابلس

الإثنين 08 مايو 2023 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة": نتابع ازدياد حالات الالتهابات المعوية في نابلس



رام الله/سما/

قالت وزارة الصحة "إنها تتابع ازدياد حالات الالتهابات المعوية في محافظة نابلس منذ مطلع الشهر الجاري".

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن طواقم الطب الوقائي وصحة البيئة في مديرية صحة نابلس قامت بإجراء التحقيق الوبائي كما هو متبع في مثل هذه الحالات، وأخذت عينات من شبكات ومصادر مياه الشرب في المحافظة كان آخرها بتاريخ 7/5/2023، والتي أظهرت سلامة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات وخلوها من أية ملوثات بكتيرية أو كيميائية.

وتابعت: بدراسة الحالات المصابة والأعراض الظاهرة على المصابين ونتائج الفحوصات المخبرية، يظهر أن غالبية هذه الحالات ناتجة عن التهابات فيروسية، والتي تنشط في هذا الموسم من كل عام بوتيرة وحدة متفاوتة، وتتسبب بالعدوى والانتقال من شخص إلى آخر بأشكال وطرق مختلفة.

وأشارت الصحة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الحالات التي راجعت أقسام الطوارئ والعيادات، كانت حالات بسيطة تم علاجها وغادرت دون أية مضاعفات، ولم تكن بحاجة إلى إدخال إلى المستشفى.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الكرام الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، وعدم الانجرار وراء الإشاعات وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية.

#الصحة الفلسطينية

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