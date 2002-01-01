أسير من طولكرم يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

طولكرم/سما/

دخل الأسير عباس السيد (58 عاما) من طولكرم، اليوم الأحد، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله في عام 2002.

وأوضح نادي الأسيـر، أن الأسير السيد واجه عقب اعتقاله تحقيقاً قاسياً استمر لمدة 5 أشهر متواصلة، وتعرض للمطاردة لمدة أشهر، ولاحقًا، وبعد سنوات حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد المكرر 35 مرة، إضافة إلى 150 عامًا، وحينما اعتقل كانت ابنته (مودة) تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وابنه (عبد الله) عام وسبعة شهور.

ولفت إلى أنّ الأسير السيد تعرض على مدار سنوات اعتقاله للعزل الانفراديّ لسنوات متواصلة، والحرمان من زيارة العائلة، حيث تمكّنت زوجته من زيارته لأول مرة بعد 7 سنوات على اعتقاله، وخلال سنوات أسره فقد والدته وشقيقته.

ويعتبر من قيادات الحركة الأسيرة، ومن الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال.

يذكر أنّه حاصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية، كما تخصص لاحقًا قبل اعتقاله في هندسة أجهزة التنفس الاصطناعي.