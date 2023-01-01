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جمعية عبد الشافي الصحية تعقد ورشة توعوية حول الاعاقة الذهنية ومستوياتها

الإثنين 08 مايو 2023 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية عبد الشافي الصحية تعقد ورشة توعوية حول الاعاقة الذهنية ومستوياتها



غزة / سما /

نفذت جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية فرع الشمال ورشة توعوية حول الاعاقة الذهنية ومستوياتها يوم الاحد ، في قاعة المركز بحضور 20 سيدة.

وشملت الورشة مفهوم الإعاقة الذهنية ، الفرق بين الإعاقة والتأخر الدراسيومستوياتها ، أعراضها ، الأسباب المؤدية لها ، طرق الوقاية منها وآليات التعامل مع الاشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ، والحماية من سوء المعاملة و الاستغلال الجنسي.

وذلك ضمن أنشطة مشروع معالجة الاحتياجات التعليمية والصحية والانجابية لحقوق الفتيات والشابات ذوات الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم او التوحد في غزة والذي تنفذه

جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية بالشراكة مع جمعية الثقافة والفكر الحر وجمعية نجوم الامل وتمويل مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين.

#جمعية عبد الشافي #الاعاقة الذهنية

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