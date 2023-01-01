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أغرب المواد الدراسية في العالم.. من فن البيتزا لعلم الزومبي

الإثنين 08 مايو 2023 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغرب المواد الدراسية في العالم.. من فن البيتزا لعلم الزومبي



وكالات / سما /

تختلف المواد الدراسية من كلية لأخرى حسب تخصصاتها، لكنها لا تخرج عن المواد التعليمية المعروفة منذ سنوات طويلة، لكن يوجد حول العالم بعض المواد الدراسية التي تتسم بالغرابة، والتي قد لا يصدقها الكثير من الأشخاص أو يعتقد إنها تدرس والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "univerlist".

أغرب المواد الدراسية في العالم

فن الكوميكس

يهتم بعض الأشخاص في الولايات المتحدة بالكتب الهزلية المصورة "الكوميكس"، لذلك مازالت العديد من دار النشر تسعى لإصدار هذه النوعية من الكتب، لذلك أهتمت جامعة مينيابوليس بإعطاء دروس في فن صناعة الكوميكس.

علم الأشباح والظواهر الخارقة

 هذه المادة تدرس في جامعة كاليفورنيا الوطنية في الولايات المتحدة، وتتناول دراسة الظواهر الخارقة والأشباح والمخلوقات الغريبة.

طب النجوم

هذه المادة تدرس في جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، وتتناول دراسة تأثير النجوم والكواكب على الصحة والعلاج.

علم الزومبي

هذه المادة تدرس في جامعة بالم بيتش في الولايات المتحدة، وتتناول دراسة الزومبي والتأثير النفسي والاجتماعي لهذا المفهوم.

فن البيتزا

هذه المادة تدرس في جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة، وتتناول دراسة فن صنع البيتزا والفنون المرتبطة به.

إعداد ممثل كوميدى

تعلم جامعة كندا هامبر، كيف يصبحون ممثلين كوميدين معتمدين، من خلال دروس تعليمية يحصل عليها الطلاب.

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