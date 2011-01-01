الملكة كاميلا تكرم أحفادها وكلابها بنقوش على فستان التتويج

وكالات / سما /

أكدت فيكتوريا هوارد، الخبيرة الملكية، أن فستان الملكة كاميلا المنفذ خصيصاً لها للاحتفال بالتتويج، يضم بعض الأسماء السرية المطرزة على فستان التتويج، بما فى ذلك اسما كلبيها.

وبدت الملكة، البالغة من العمر 75 عامًا، أنيقة فى ثوبها المصمم من Bruce Oldfield حيث تم تتويجها كملكة قرينة فى ويستمنستر أبى أمس، برفقة زوجها الملك تشارلز، ملك بريطانيا، ولاحظ المعجبون الملكيون أن كاميلا حرصت على كتابة أسماء أبنائها وأحفادها أسفل تنورتها، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

الملكة كاميلا تكرم كلبيها بنقوش على فستان التتويج

ورصدت فيكتوريا هوارد، الخبيرة الملكية، عبر موقع تويتر، أن الفستان المصمم حسب الطلب يبدو أنه يكشف عن أسماء أبنائها، توم ولورا، إلى جانب أسماء أحفادها، جوس، وفريدي، ولويس، وإليزا، ولولا.

وضمت كاميلا كلبيها إلى ثوب التتويج مع رسمتين من الذهب المطرز فى الجزء الأخير من الثوب الأبيض الفخم الذى ارتدته فى هذا الحدث المهم، وكانت الملكة القرينة كاميلا، قد تبنت الكلب الأول بيث فى عام 2011 من منزل باترسى للكلاب والقطط الشهير فى جنوب لندن، والذى كانت تزوره بانتظام، ثم تبعه بلوبيل بعد عام.

الفستان مصمم من نسيج حريرى

فستان كاميلا العاجى الذى صممه كوتورييه وصديقه المقرب بروس أولدفيلد، الذى عمل أيضًا بشكل وثيق مع ديانا خلال فترة عملها، مصمم من نسيج حريري، وتم تزيينه بالتطريز الفضى الذى نسجه ستيفن والترز فى سوفولك.