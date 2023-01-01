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6 أسباب لإضافة العسل لنظامك الغذائي

الإثنين 08 مايو 2023 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 أسباب لإضافة العسل لنظامك الغذائي



وكالات / سما /

لا يعتبر العسل متعدد الاستخدامات فحسب، بل يستخدم أيضًا كبديل طبيعي أكثر للسكر المعالج (أو المكرر)، وهذا هو السبب في أنه غالبًا ما يُنظر إليه على أنه خيار أكثر صحة، ولكن هل العسل مفيد حقًا لك وإليك كل ما تريد معرفته عن آثار تناول العسل، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

6 فوائد صحية للعسل

1. العسل له خصائص مضادة للميكروبات

للعسل خصائص مضادة للميكروبات ما يعني أنه يمكن أن يساعد في محاربة البكتيريا والفطريات والفيروسات، وبحسب دراسة نشرت في المجلة البريطانية للجراحة ، فقد وجد أن العسل فعال في علاج الجروح المصابة.

2. غني بمضادات الأكسدة

العسل مصدر غني بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة - وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب تلفًا خلويًا وتساهم في الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب ومرض الزهايمر وفقًا لمجلة Oxidative Medicine and Cellular Longevity ، فقد تم ربط خصائص العسل المضادة للأكسدة أيضًا بتقليل الالتهابات المزمنة.

3.  يهدئ من التهاب الحلق

العسل علاج فعال لالتهاب الحلق، وجد أن العسل أكثر فعالية في تخفيف أعراض السعال والتهاب الحلق عند الأطفال من مثبطات السعال.

4. يساعد العسل في الهضم

العسل يساعد على الهضم من خلال تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في أمعائك ، ووجدت دراسة نُشرت في Frontiers in Nutrition   أن العسل له تأثيرات حيوية على صحة الأمعاء.

5. خفض ضغط الدم

تقدم العديد من الدراسات البحثية دليلًا على أن العسل له تأثيرات محتملة على صحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا للمجلة الدولية لأبحاث البيئة والصحة العامة ، وُجد أن العسل يساعد في تحسين ضربات القلب ، وتنظيم مستوى الدهون في الدم، والمساعدة في منع موت الخلايا السليمة في الجسم.

6. لن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

يمكن أن يكون استخدام المُحليات الطبيعية لتحل محل السكر العادي خيارًا أكثر صحة - خاصة إذا كنت تراقب مستويات السكر في الدم، أكدت الدراسات أنه نظرًا لارتفاع محتواه من الفركتوز ، فإن الاستهلاك لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بنفس القدر، بل ويعزز نشاط الأنسولين الصحي و مستويات السكر في الدم.

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