إياك وإهماله.. اعرف مرضك من لون لسانك

وكالات / سما /

هل لك أن تصدق أن باستطاعتك الكشف عن حالتك الصحية فقط من نظرة واحدة للسانك؟

نعم إنها الحقيقة، حيث كشفت أخصائية في أمراض الروماتيزم سيوبان ديشاور، عن أن هناك الكثير يمكنك اكتشافه من لسانك فقط.

وأوضحت أن العبرة بالألوان، فلون لسانك قد يدل على إصابتك بمرض معين، أو حالة عصيبة محددة، كما قد يشكل علامات مبكرة لحالات نادرة.

وأصبحت ديشاور نجمة في وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما تشارك نصائح حول كيفية الحفاظ على صحتك في حسابها على يوتيوب، جامعة أكثر من 918000 مشترك على المنصة.

تحديد الأمراض

وفي مقطع فيديو حديث، قامت الدكتورة سيوبان بتقسيم الأشياء المختلفة التي يمكنها تحديدها حول جسم المريض فقط بناء على طريقة ظهور ألسنتهم وتصرفاتهم.

كما أوضحت الطبيبة كل الأشياء التي يمكن أن يكشفها لسانك عن صحتك، بما في ذلك بعض الأشياء التي يجب أن تبحث عنها والتي يمكن أن تشكل علامات مبكرة على حالات نادرة، مثل نقص الفيتامينات، أو مرض المناعة الذاتية، أو الاضطرابات العصبية.

وكشفت أنه إذا كنت "بصحة جيدة"، فيجب أن يكون لسانك "وردي اللون وله نتوءات صغيرة" تُعرف باسم الحليمات على السطح. ولكن إذا كان لونه أغمق أو ناعما، فقد يعني ذلك وجود خطأ ما.

وقالت إن اللسان الطبيعي السليم يكون عادة وردي اللون مع نتوءات صغيرة، ولكن إذا بدا لسانك أحمر وناعما فهذا يعني أن هناك التهاب اللسان، ويمكن أن يكون بسبب نقص التغذية.

إلى ذلك لفتت إلى ضرورة الانتباه إلى حجم اللسان، لأنه إذا لاحظت أنه يكبر أو يتغير شكله بمرور الوقت، فقد يكون ذلك علامة مبكرة على حالة نادرة، بينها قصور الغدة الدرقية.

أما إذا وجدت على الطبقة الخارجية طبقة بيضاء رقيقة فإن هذا أمر طبيعي، أما إذا لم تختف وكانت تشبه الجبن القريش، فقد تكون مصابا بعدوى الخميرة التي تسمى القلاع.

وعن القرح الفموية فنبهت من خطورتها إذا لم تختف، والمبادرة إلى الكشف في غضون أسبوع إلى أسبوعين لأنها قد تكون علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان.

أهمية بالغة

يشار إلى أن اللسان يحتوي على كتلة هائلة من العضلات الفريدة التي تحتل ثلث الفم تقريباً، وهي كتلة ضرورية للتحدث والأكل والبلع والتذوق.

لكن، بحسب الخبراء، لا يحظى اللسان باهتمام كبير من الكثيرين. وينصحون بأنه إذا تغير نسيج ولون اللسان بشكل متكرر، فإنها علامة على وجود مرض كامن.

بالتالي، فإن تنظيف اللسان جيداً يعد أمراً بالغ الأهمية.