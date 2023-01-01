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كيف نحمي خصوصيتنا من تجسس كاميرا الهاتف؟!

الإثنين 08 مايو 2023 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف نحمي خصوصيتنا من تجسس كاميرا الهاتف؟!



وكالات / سما /

تعتبر الكاميرات من الأمور الأساسية التي يعتمد عليها أصحاب الهواتف في التصوير وتوثيق الملفات اليوم، لكن هذه الكاميرات قد تستغل من قبل قراصنة الإنترنت للتجسس على المستخدم.

وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني والأستاذ في جامعة بليخانوف الروسية، ألكسندر تيمافييف: "هناك العديد من الطرق لنحمي أنفسنا من التجسس عبر كاميرات هواتفنا، الطريقة الأولى هي معرفة ما إذا كانت بعض التطبيقات لديها تصريح بالوصول إلى كاميرا الهاتف وبياناتها، هناك العديد من التطبيقات التي لا تحتاج في عملها إلى الكاميرا، لذا يجب التحقق من هذا الأمر عبر قائمة إعدادات التطبيقات وتعطيل وصولها إلى الكاميرا وبياناتها في حال كان التطبيق غير موثوق به أو يمكن استغلاله من قبل قراصنة الإنترنت".

والأمر الثاني الذي نوه إليه الخبير هو أن التشغيل المستمر للكاميرا يؤدي إلى تفريغ سريع لشحن الهاتف الذكي، لذا ففي حال لاحظ صاحب الهاتف أن شحن بطارية جهازه بات يفرغ بسرعة فهذا قد يكون دليلا على أن الكاميرا قد تكون مشغلة باستمرار دون علمه، وعليه أن يتوجه إلى قائمة إعدادات الطاقة في الجهاز ويتحقق من معلومات استهلاك الطاقة، ويتحقق بشكل رئيسي من معدل استهلاك الكاميرا لشحن الهاتف.

ومن الأمور التي نوه إليها الخبير أيضا هو التحقق من معدل استهلاك بيانات الإنترنت في الهاتف، فتشغيل الفيديو عبر كاميرا الهاتف يزيد من هذا المعدل، وبالتالي قد تكون كاميرا الهاتف مشغلة دون معرفة المستخدم، لذا يجب التحقق من هذا الأمر لتجنب التجسس علينا عبر كاميرات هواتفنا.

ومن الأشياء البسيطة التي يمكن اعتمادها لحماية أنفسنا من تجسس كاميرا الهاتف علينا استعمال غطاء خارجي واق للهاتف مزود بطبقة تغطي عدسات الكاميرا في وقت عدم استعمالها.

#كاميرا الهاتف #كاميرا #التجسس #الخصوصية #التصوير

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