  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

كيفية إدارة مدفوعاتك على تطبيقات iPhone من إعداد واحد بسيط

الإثنين 08 مايو 2023 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية إدارة مدفوعاتك على تطبيقات iPhone من إعداد واحد بسيط



وكالات / سما /

هل سبق لك استخدام جهاز iPhone الخاص بك لإجراء عمليات شراء داخل التطبيق أو الاشتراك في منصات متميزة؟ من السهل الاشتراك في هذه الخدمات، وهى جيدة إذا انتهى بك الأمر إلى استخدامها على أساس منتظم، ولكن ما لم تكن منظمًا للغاية، فقد تدفع مئات الجنيهات سنويًا مقابل الخدمات التي لم تعد تستخدمها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تسهل Apple حقًا التحقق من الاشتراكات التي لديك وإلغاء أي شيء لم تعد تريده، وإليك كيفية التحقق من اشتراكاتك والمبلغ الذي تدفعه كل شهر.

• افتح جهاز iPhone الخاص بك واضغط على الإعدادات.

• حدد ملف التعريف الخاص بك (ستجده في أعلى قائمة الإعدادات مباشرة).

• من هنا سترى قائمة أخرى بما في ذلك خيار الاشتراكات.

• بمجرد التحميل، ستظهر لك الآن قائمة كاملة بالخدمات وعمليات الشراء داخل التطبيق التي اشتركت فيها.

• إذا وجدت واحدة لم تعد تستخدمها، فما عليك سوى الضغط عليها واضغط على خيار الإلغاء.

تجدر الإشارة إلى أنك ستستمر في الوصول حتى تاريخ الفوترة الجديد، ولكن بمجرد إلغائها، ستوفر لك الأموال من فاتورة الشهر التالي، وإلى جانب إلغاء بعض الاشتراكات، هناك طريقة أخرى لتوفير بعض النقود.

إذا كنت تستخدم الكثير من خدمات Apple المختلفة مثل Apple Music وFitness + وApple TV +، فمن الجدير التفكير في التبديل إلى حساب Apple One، ويتم تجميع هذه الخطط في عدد من المنصات بسعر أرخص.

إذا لم تتحقق من اشتراكاتك لفترة من الوقت، فمن المفيد إلقاء نظرة عليها، ويمكن تنفيذ العملية في غضون دقائق.

#المدفوعات #تطبيقات #iPhone #ايفون

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يكشف عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

صحيفة عبرية: بدأ العد التنازلي للجولة التالية مع غزة

وفاة الدكتور محمد عواد بحادث سير جنوب نابلس

مسؤول إسرائيلي: لا مفر من عملية عسكرية ضد غزة

بينها شن عملية عسكرية بالضفة .. بن غفير يضع شروطا لإنهاء القطيعة مع نتنياهو

غضب في غزة.. برنامج الغذاء العالمي يقرر تعليق مساعداته لآلاف الأسر الفلسطينية

نتنياهو يهدد الفلسطينيين..

الأخبار الرئيسية

20230508115143

مستشارا بايدن في إسرائيل لاطلاع نتنياهو على محادثات مع بن سلمان

بالأسماء.. الشاباك يدعي كشف خلية تابعة لـ"الجبهة الشعبية" نفذت تفجيرا في حافلة

خلاف مستعر بين نتنياهو وبن غفير يزعزع الائتلاف الحكومي في إسرائيل

ع

ما هي الخطوات التي يفكر بها السفراء الأوروبيون استعدادًا لوصول بن غفير إلى "يوم أوروبا"؟

بعد 16 يوما.. الاحتلال يرفع الحصار عن أريحا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية