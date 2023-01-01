  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جمعية رجال الأعمال تزور المستشفى الميداني الأردني بغزة

الإثنين 08 مايو 2023 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية رجال الأعمال تزور المستشفى الميداني الأردني بغزة



غزة / سما /

زار وفد من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.


وكان في الاستقبال قائد المستشفى العقيد الركن سمير القادري، وأشاد السيد أحمد أبو عيدة رئيس جمعية رجال الأعمال، بالجهود الكبيرة لطواقم المستشفى الميداني الأردني في تقديم الخدمات العلاجية ونقل الخبرات الطبية والتدريب للأطباء والممرضين الفلسطينيين على مدار 15 عاماً من العمل في القطاع.


وثمن أبو عيدة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة لدعم وإسناد القضية الفلسطينية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية.
من جانبه، أكد العقيد القادري، على قوة الترابط بين الشعبين الفلسطيني والأردني، مشدداً على وحدة الدم والمصير بينهما.


وأشار القادري إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المباشرة بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ودعم أبناء الشعب الفلسطيني في شتى المجالات الممكنة.


وفي ختام الزيارة، كرم وفد جمعية رجال الأعمال المستشفى الأردني على دوره الكبير في خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتعزيز صموده.

#المستشفى الميداني الأردني #جمعية رجال الأعمال #غزة

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يكشف عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

صحيفة عبرية: بدأ العد التنازلي للجولة التالية مع غزة

وفاة الدكتور محمد عواد بحادث سير جنوب نابلس

مسؤول إسرائيلي: لا مفر من عملية عسكرية ضد غزة

بينها شن عملية عسكرية بالضفة .. بن غفير يضع شروطا لإنهاء القطيعة مع نتنياهو

غضب في غزة.. برنامج الغذاء العالمي يقرر تعليق مساعداته لآلاف الأسر الفلسطينية

نتنياهو يهدد الفلسطينيين..

الأخبار الرئيسية

20230508115143

مستشارا بايدن في إسرائيل لاطلاع نتنياهو على محادثات مع بن سلمان

بالأسماء.. الشاباك يدعي كشف خلية تابعة لـ"الجبهة الشعبية" نفذت تفجيرا في حافلة

خلاف مستعر بين نتنياهو وبن غفير يزعزع الائتلاف الحكومي في إسرائيل

ع

ما هي الخطوات التي يفكر بها السفراء الأوروبيون استعدادًا لوصول بن غفير إلى "يوم أوروبا"؟

بعد 16 يوما.. الاحتلال يرفع الحصار عن أريحا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية