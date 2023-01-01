جمعية رجال الأعمال تزور المستشفى الميداني الأردني بغزة

غزة / سما /

زار وفد من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.



وكان في الاستقبال قائد المستشفى العقيد الركن سمير القادري، وأشاد السيد أحمد أبو عيدة رئيس جمعية رجال الأعمال، بالجهود الكبيرة لطواقم المستشفى الميداني الأردني في تقديم الخدمات العلاجية ونقل الخبرات الطبية والتدريب للأطباء والممرضين الفلسطينيين على مدار 15 عاماً من العمل في القطاع.



وثمن أبو عيدة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة لدعم وإسناد القضية الفلسطينية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية.

من جانبه، أكد العقيد القادري، على قوة الترابط بين الشعبين الفلسطيني والأردني، مشدداً على وحدة الدم والمصير بينهما.



وأشار القادري إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المباشرة بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ودعم أبناء الشعب الفلسطيني في شتى المجالات الممكنة.



وفي ختام الزيارة، كرم وفد جمعية رجال الأعمال المستشفى الأردني على دوره الكبير في خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتعزيز صموده.