بعثة منتخب الشاطئية تغادر قطاع غزة

غزة / سما /

غادرت بعثة منتخب فلسطين لكرة القدم الشاطئية, قطاع غزة عبر معبر رفح البري اليوم الاثنين, استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب المقررة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11-20 مايو الحالي.



وتضم بعثة منتخب الشاطئية 20 فردا, هم اللاعبين فادي جابر, وأحمد عفانة, وعبد الله أبو غزة, وعلاء عطية, وثائر أبو عبيدة, ومحمد عبيد, ومحمد حسان, ومحمد بلح, وفادي العراوي, ومحمد السدودي, وموسى حرارة, ومحمد شبير, وربحي إشتيوي, وناجي النحال, بجانب رئيس الوفد صلاح أبو العطا, والإداري باسل عوكل, والمدير الفني سامي سالم, ومدرب الحراس إياد دويمة, والطبيب المعالج رامي الجوجو, والإعلامي مصطفى صيام.



ويلعب منتخب فلسطين في المجموعة الثانية للبطولة, بجانب كل من عمان, ومصر, والسودان, أما الأولى فضمّت السعودية, وموريتانيا, والمغرب, ولبنان, في حين جاء في الثالثة الإمارات, وليبيا, والكويت, وجزر القمر.



يشار إلى أن منتخب الشاطئية شارك مؤخرا في كأس أمم آسيا بتايلاند, إذ ودّع البطولة من الدور الأول.