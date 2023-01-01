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برشلونة لن ينسحب من معركة جوندوجان بعد تصريحات جوارديولا

الإثنين 08 مايو 2023 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة لن ينسحب من معركة جوندوجان بعد تصريحات جوارديولا



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن برشلونة لن ينسحب من سباق التعاقد مع الألماني إلكاي جوندوجان، نجم مانشستر سيتي، رغم تصريحات بيب جوارديولا التي أكد فيها رغبته في تجديد عقد اللاعب.

وينتهي عقد جوندوجان مع السيتزنز عقب نهاية الموسم الحالي، وكانت تشير كل العوامل إلى رحيله بنهاية الموسم بصفقة حرة، لكن بيب جوارديولا خرج بعد الفوز على ليدز يونايتد، واعترف أنه طلب من النادي تجديد عقد الدولي الألماني لأنه لا يريد خسارته.

على الجانب الآخر، ارتبط برشلونة بالتوقيع مع جوندوجان منذ عدة أشهر، نظراً لأنه لاعب بجودة عالية وسيكون متاحاً بالمجان في الصيف إن لم يجدد عقده، كما أنه لن يمانع المداورة مع بقية اللاعبين في الفريق، لأنه اعتاد على ذلك في مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مسؤولي برشلونة يتفاوضون مع جوندوجان منذ فترة طويلة، وتمكنوا من بناء علاقة جيدة مع اللاعب، ولذلك سيستمر النادي في محاولة التوقيع معه وإقناعه بعدم تجديد العقد.

وما زال جوندوجان لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، فهو ينتظر انتهاء الموسم الذي يخوض فيه مانشستر سيتي صراعاً على عدة جبهات، من ثم سيتخذ قراره النهائي إن كان سيستجيب لرغبة جوارديولا بالتجديد، أو يتجه نحو برشلونة.

#جوندوجان #جوارديولا #مانشستر سيتي #برشلونة

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