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وست هام يعطي قُبلة الحياة لليفربول بفوزه الصعب على مانشستر يونايتد

الإثنين 08 مايو 2023 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وست هام يعطي قُبلة الحياة لليفربول بفوزه الصعب على مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية على يد مضيفه وست هام يونايتد بهدفٍ نظيف في إطار منافسات الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستضاف وست هام على ملعبه منافسه مانشستر يونايتد، ونجح في تحقيق الفوز ليعطي الأمل لفريق ليفربول في إمكانية تأهله لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأصبح الفارق بين مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع وليفربول صاحب المركز الخامس فقط نقطة وحيدة مع تبقي مباراة مؤجلة للشياطين الحمر مع تشيلسي.

وتمكن النجم الجزائري المميز سعيد بن رحمة من تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض وست هام يونايتد بالدقيقة 27 بعد خطأ قاتل من الحارس الإسباني دافيد دي خيا في التصدي لكرة كانت في المتناول.

وحاول مانشستر يونايتد تسجيل هدف التعادل على أقل تقدير، ولكن دفاعات وست هام يونايتد كانت بالمرصاد لينتهي اللقاء بفوزٍ مثير للهامرز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد وست هام يونايتد للنقطة 37 في المركز الخامس عشر ليبتعد أكثر عن منطقة الهبوط، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 63 في المركز الرابع.

#مانشستر يونايتد #ليفربول #وست هام #الدوري الإنجليزي

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