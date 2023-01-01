واين روني : مانشستر سيتي سيسحق ريال مدريد

يثق واين روني أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي في تخطي مانشستر سيتي عقبة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن السيتي سيسحق الريال.

وسيواجه ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي مساء يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتوقع الكثيرون كسر مانشستر سيتي هيمنة ريال مدريد الأوروبية بعد تعاقد السيتي مع الهداف الكبير المميز إيرلينج هالاند في الصيف الماضي.

وتحدث واين روني بثقة لصحيفة “ذا تايمز” عن اللقاء قائلاً “مانشستر سيتي لن يهزم ريال مدريد فقط في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكنه سيسحقه أيضاً”.

وأضاف “بالطبع قد أكون مخطئاً، ولكني أعتقد أن السيتي في مستوى آخر. لا يمكنك أبداً استبعاد حظوظ فريق مثل ريال مدريد، لكنني أراهن على السيتي. أعتقد أن هذا هو عام السيتي”.

وتابع “منذ بداية الموسم شعرت أن هذا الموسم سيكون الموسم الذي سيفوز به السيتي بدوري الأبطال لأن الجميع بلغ ذروته”.

وأردف “قبل عام قضى الريال على السيتي، لكن الأمر مختلف الآن. السيتي أفضل دفاعياً وفريق أكثر صبراً، لكن التغيير الأكبر كان إيرلينج هالاند الذي كان سيغير الكثير من الأمور إذا كان يتواجد في مواجهة الموسم الماضي”.