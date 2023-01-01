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ريال مدريد يفقد نجمه أمام مانشستر سيتي بشكل مؤكد

الإثنين 08 مايو 2023 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يفقد نجمه أمام مانشستر سيتي بشكل مؤكد



وكالات / سما /

يفقد فريق ريال مدريد خدمات لاعبه الإسباني، داني سيبايوس، في مباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري ابطال أوروبا بشكل مؤكد، حسب المعلومات التي نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الأحد.

وأوضحت الصحيفة المقربة من أسوار مدريد أن سيبايوس يعاني من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيسر، وسيضطر للابتعاد عن تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مباراة السيتي القادمة.

ويستعد الريال لاستقبال السيتي في ملحمة كروية بملعب سانتياجو بيرنابيو، يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء الذهاب بنصف نهائي التشامبيونزليج، قبل أن يرد الميرينجي الزيارة في لقاء العودة بملعب الاتحاد.

وخضع سيبايوس لفحوصات طبية بمجرد عودته إلى العاصمة الإسبانية مدريد صباح اليوم، بعدما تواجد في إشبيلية بالأمس وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا بعد فوز فريقه على حساب أوساسونا بهدفين لهدف.

وأظهرت الفحوصات أن اللاعب لا يعاني من أي تمزق عضلي ما يعني أن مدة غيابه عن الملاعب لن تزيد عن عشرة أيام، وقد يعود في غضون أسبوع واحد، حال سير برنامج التعافي بالشكل المطلوب.

ومن المنتظر أن يكون سيبايوس لائقاً في الوقت المناسب للمشاركة في لقاء العودة ضد سماوي مانشستر، لكنه سيغيب عن لقاء الذهاب ومباراة خيتافي في الدوري المحلي.

#ريال مدريد #مانشستر سيتي #داني سيبايوس #دوري ابطال أوروبا

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