  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تدين بناء وحدات استيطانية جديدة وتعتبرها استخفافا بجهود حل الصراع

الإثنين 08 مايو 2023 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تدين بناء وحدات استيطانية جديدة وتعتبرها استخفافا بجهود حل الصراع



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام سلطات الاحتلال على نشر مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لتعميق الاستيطان وتوسيعه.

وأوضحت الخارجية، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط جميع المواقف والمطالبات الدولية والاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية التي تدعو وتطالب بوقف الاستيطان، باعتباره غير قانوني، وغير شرعي، وجريمة تهدد بتقويض مبدأ حل الدولتين وفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

واعتبرت الوزارة عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، واستخفافا بالمواقف الأميركية والدولية التي تحذر من مخاطره على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا للأوضاع.

ورأت أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، والمضي قدما في عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، كما ترى الوزارة أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاكمة على جرائمها يشجعها على ارتكاب المزيد منها وفي مقدمتها الاستيطان.

وأكدت أن وقف جميع أشكال الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية تضع حدا للتصعيد الإسرائيلي، وتفضي إلى حل الصراع بالطرق السياسية السلمية.

#وزارة الخارجية #الاحتلال #استيطان #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يكشف عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

صحيفة عبرية: بدأ العد التنازلي للجولة التالية مع غزة

وفاة الدكتور محمد عواد بحادث سير جنوب نابلس

مسؤول إسرائيلي: لا مفر من عملية عسكرية ضد غزة

بينها شن عملية عسكرية بالضفة .. بن غفير يضع شروطا لإنهاء القطيعة مع نتنياهو

غضب في غزة.. برنامج الغذاء العالمي يقرر تعليق مساعداته لآلاف الأسر الفلسطينية

نتنياهو يهدد الفلسطينيين..

الأخبار الرئيسية

بالأسماء.. الشاباك يدعي كشف خلية تابعة لـ"الجبهة الشعبية" نفذت تفجيرا في حافلة

خلاف مستعر بين نتنياهو وبن غفير يزعزع الائتلاف الحكومي في إسرائيل

ع

ما هي الخطوات التي يفكر بها السفراء الأوروبيون استعدادًا لوصول بن غفير إلى "يوم أوروبا"؟

بعد 16 يوما.. الاحتلال يرفع الحصار عن أريحا

photo_2023-05-07_20-20-09

بينها شن عملية عسكرية بالضفة .. بن غفير يضع شروطا لإنهاء القطيعة مع نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية