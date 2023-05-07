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شرطة ضواحي القدس تضبط كميات كبيرة من الحشيش جاهزة للترويج في بلدة الرام

الإثنين 08 مايو 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة محافظة ضواحي القدس، فجر اليوم الإثنين، ما يقرب من 5 كغم من مادة يشتبه بأنها مادة الحشيش المخدر داخل منزل أحد تجارها في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن معلومات وصلت إلى فرع مكافحة المخدرات تفيد بوجود كميات كبيرة من المخدرات داخل منزل أحد تجارها، وهي جاهزة للترويج والتعاطي، وبعد استصدار محضر تفتيش من النيابة العامة، توجهت قوة من الشرطة إلى المنزل، وبتفتيشه ضبطت 47 بلاطة حشيش، ومادة القنب الهندي المهجن، اقتربت من الـ5 كغم، وقبضت على التاجر وأنقذت بذلك ضحايا جددا من التعاطي والإدمان.

وأكد التحفظ على الشخص والمضبوطات إلى حين استكمال الإجراءات، وإحالة الملف إلى النيابة العامة.

#القدس #الحشيش #بلدة الرام

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