"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في كازاخستان وقبرص واليابان

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن توفر عدد من المنح الدراسية المُقدّمة من حكومة جمهورية كازاخستان، وذلك في مجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) للعام الدراسي 2023-2024.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى توفّر عدد من المنح الدراسية لبرنامج الماجستير في الصحة العامة بجامعة قبرص للتكنولوجيا في مدينة ليماسول؛ للعام الدراسي 2023-2024، ومنحة الباحث العلمي المُقدّمة من الحكومة اليابانية.

ودعت الوزارة الراغبين في المنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على التفاصيل كاملة.