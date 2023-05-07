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"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في كازاخستان وقبرص واليابان

الإثنين 08 مايو 2023 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في كازاخستان وقبرص واليابان



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن توفر عدد من المنح الدراسية المُقدّمة من حكومة جمهورية كازاخستان، وذلك في مجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) للعام الدراسي 2023-2024.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى توفّر عدد من المنح الدراسية لبرنامج الماجستير في الصحة العامة بجامعة قبرص للتكنولوجيا في مدينة ليماسول؛ للعام الدراسي 2023-2024، ومنحة الباحث العلمي المُقدّمة من الحكومة اليابانية.

ودعت الوزارة الراغبين في المنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على التفاصيل كاملة.

#منح دراسية #التعليم العالي #كازاخستان #اليابان #قبرص

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