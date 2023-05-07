الداخلية بغزة تصدر إحصائية المواليد والوفيات خلال أبريل

غزة/ سما /

أصدرت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني، إحصائية لأعداد المواليد والوفيات في قطاع غزة خلال شهر أبريل الماضي.

وأظهرت الإحصائية أن قطاع غزة سجَّل خلال أبريل من هذا العام، 3 آلاف 404 مواليد جدد بالإضافة إلى 262 حالة وفاة.

وبيّنت أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ ألف و740 مولوداً بنسبة تقدر بـ 51.12%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.88% بواقع ألف و664 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ألف و233 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 661 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 613 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 469 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 428 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 262 حالة وفاة خلال هذا الشهر، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 145 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 55.34%، مقابل 117 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 44.65%.