رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

"يديعوت أحرونوت":

اليوم سيتم البحث في الميزانية ومليارات الشواقل للمعاهد الدينية والوزارات الدينية

دراما دبلوماسية: الاتحاد الأوروبي ضد بن غفير لأنه سيمثل الحكومة في يوم أوروبا وسفراء الاتحاد الأوروبي طالبوا باستبداله بوزير آخر لكنه يصر على المشاركة

السفراء يدرسون إلغاء الكلمات أو الامتناع عن المشاركة

إطلاق سراح عضو البرلمان الأردني وعودته إلى الأردن

تخوف إسرائيلي من مقاطعة إسرائيل أكاديميا في الولايات المتحدة من جمعية علماء الأنثروبولوجيا ‏ الذين أكدوا في طلب المقاطعة أن إسرائيل تنفذ جرائم حرب وسياسة "الأبرتهايد" ضد الشعب الفلسطيني

مصادر: ضربة قاضية للأكاديمية الإسرائيلية وانتصار كبير لحركة المقاطعة "BDS"

عينف شيف: وزير من الليكود قال إن احتلال غزة مسألة وقت وعلى كل إسرائيلي أن يقلق

"معاريف":

قطيعة بين بن غفير ونتنياهو: وفي الليكود يفقدون الصبر تجاه بن غفير ووصفوه بالصبياني ويهتم فقط بالأعلام

بن غفير يمنع عضو الكنيست أحمد الطيبي من زيارة الأسير وليد دقة

المحكمة العليا الإسرائيلية ترد التماسا لإخلاء الخان الأحمر لأسباب سياسية وأمنية

تمديد اعتقال اليهودي قاتل الشاب ديار العمري ووالد المغدور يتهم بن غفير بالتواطؤ

الآلاف شاركوا في جنازة العمري ولفوا جثمانه بالعلم الفلسطيني

الحكم على باروخ مارزل المتطرف بالسجن لمدة أسبوع مع وقف التنفيذ بعد إدانته بالاعتداء على فلسطيني

"هآرتس":

إصرار بن غفير على المشاركة في يوم أوروبا يحدث مواجهة أوروبية مع حكومة اليمين المتطرفة

27 امرأة عربية قُتل أولادهن في عمليات القتل يبدأن بحملة واسعة لوقف عمليات القتل

كشف الأموال الائتلافية: مليارات الشواقل للمعاهد الدينية اليهودية

المحكمة العليا تنقذ نتنياهو بقرارها منع إخلاء الخان الأحمر

في أقل من خمسة أشهر تم اقتلاع 5 آلاف شجرة وتخريبها في قرى الضفة

إسرائيل تهدم مدرسة ابتدائية بالقرب من بيت لحم والاتحاد الأوروبي يندد

سوريا تعود إلى الجامعة العربية