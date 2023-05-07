رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس"، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها، على خبر تشييع جثماني الشهيدين وريدات في بلدة الظاهرية، والعمري في صندلة بأراضي عام 48.

كما أبرزت دعوة جامعة الدول العربية للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- جماهير شعبنا تشيع جثماني الشهيدين وريدات في بلدة الظاهرية والعمري في صندلة بأراضي عام 48

- تلاميذ مدرسة التحدي 5: لن نغلق كتبنا ودفاترنا

- وقفة ومسيرة في رام الله إسنادا للأسير المريض وليد دقة والأسرى في سجون الاحتلال

- اشتية يستقبل في بيت لحم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس

- الرئيس السيسي يؤكد أهمية العمل على استئناف المفاوضات وفق ثوابت المرجعيات الدولية

- استنكار وطني لدعوات شيوخ حماس للفتنة والتحريض على القتل في المساجد بغزة

- مجلس الجامعة العربية يدعو للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين

- أبو هولي يعلن انطلاق برنامج فعاليات إحياء ذكرى النكبة برسائل سياسية موحدة

- بن غفير يواصل دعواته للقتل ويخلق ديناميكية لسقوط الحكومة

- التأكيد على التمسك بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا في الوطن والشتات

- وصول الدفعة الثالثة من حافلات إجلاء طلبتنا ومواطنينا من الخرطوم إلى مصر

* "الأيام":

- الاحتلال يهدم مدرسة شرق بيت لحم واحتجاجـات ومواجهات في محيطهـا

- تشييع جثمان الشهيد وريدات في الظاهرية.. وتشييع جثمان شهيد بلدة صندلة

- إصـابـات خلال اسـتـهـداف مـدرسـة هدم وإخطارات بهدم منازل ومنشآت

- "العليا الإسرائيلية" ترد التماسا بشأن إخلاء وهدم الخان الأحمر

- مجلـس الجامعة العربية يؤكد "مركزية القضية الفلسطينية"

- حكـومـة نتـنيـاهـو تصـر على مرور "مسيـرة الأعلام" عبر باب العامود

- بن غفير يشترط شن عملية عسكرية في الضفة لإنهاء الخلاف مع نتنياهو

- الـعـرب يعيـدون سوريـة للجامعـة العربيـة والأسد "قد يشارك بالقمة إذا رغب بذلك"

* "القدس":

- هدم مدرسة "تحدي 5" شرق بيت لحم

- نشر مناقصات لبناء 1248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

- دمشق تعود إلى الجامعة العربية

- تشييع الشهيد العمري وإضراب شامل

- الجامعة العربية تدعو للضغط على إسرائيل للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين

- إسرائيل تسرع فصل القدس والغور وإنشاء طرق "نظيفة" من الفلسطينية

- بن غفير يواصل دعواته لقتل الفلسطينيين

- إسرائيل" "مسيرة الأعلام" ستمر بباب العامود حتى بثمن التصعيد

- رد التماس بشأن إخلاء الخان الأحمر