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الاحتلال يعتقل أربعة شبان من مناطق متفرقة في رام الله والبيرة

الإثنين 08 مايو 2023 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أربعة شبان خلال اقتحامها مدينة البيرة ومخيم الجلزون وقرية دير أبو مشعل.

ففي حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، اعتقلت الشاب عبد الرحمن قطش، بعد مداهمة منزله، فيما اعتقلت المحرر محمد أحمد البرغوثي، بعد اقتحامها قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، حيث لم يمض على الإفراج عنه من سجونها سوى عشرة أيام بعد اعتقال دام أربعة عشر عاما.

كما اعتقلت الشابين أحمد الطيراوي، وعلاء سعيد نخلة بعد اقتحام منزليهما في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وبحسب شهود عيان، شهدت أماكن الاقتحام مواجهات محدودة مع قوات الاحتلال، التي انتشرت أيضا على أطراف قرى جفنا ودير ابزيع وكفر نعمة شمال رام الله.

#الاحتلال #رام الله

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