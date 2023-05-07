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قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من بيت لحم

الإثنين 08 مايو 2023 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، تسعة مواطنين من بيت لحم، بينهم أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة شمالا.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، أحمد ناصر عساكرة (٢٣عاما) من قرية العساكرة، ومنير محمد تعامرة (٣٥عاما) من قرية العروج شرقا، وصلاح موسى صباح (٢٦عاما)، وفادي عادل عطالله (٢٥عاما)، وأحمد سعيد صباح (٢٦عاما)، وحمزه عوض عطالله (٢٦عاما)، وإبراهيم وجيه صباح (٢٦عاما)، وجميعهم من قرية حرملة شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة مروان فرارجة في الثلاثينات من عمره، واحمد جمال حسان (٣٧عاما) من شارع الصف وسط بيت لحم، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

#الاحتلال #بيت لحم

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