  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حراك المعلمين" يهدد بإتخاذ إجراءات احتجاجية

الإثنين 08 مايو 2023 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حراك المعلمين" يهدد بإتخاذ إجراءات احتجاجية



رام الله / سما /

قال حراك المعلمين، مساء الأحد، "أنه سيتم اتخاذ إجراءات احتجاجية في حال لم تصرف الحكومة الخصومات من المعلمين المضربين يوم غدٍ".

وأضاف الحراك في بيان له، "أنه سيصدر بياناً في حال عدم صرف الحكومة، يساوي نسبة العمل بنسبة صرف الراتب مع مراعاة عدم إغلاق العام الدراسي، ومقاطعة برنامج إيسكول، واقتصار التعليم على الحصص الصفية فقط، وقد نقاطع امتحانات الثانوية العامة".

وأكد أنه سينتظر إلى اليوم  لإعلان براءتنا من مبادرة جبريل الرجوب واللجنة المركزية إن لم تصرف الخصومات، مشيراً إلى أنه سيلغي مهلة 10/9/2023 وتتحول الفعاليات إلى عدم افتتاح العام الدراسي الجديد إلا بتحقيق كامل المطالب المشروعة فوراً. وفق نص البيان.

وأشار حراك المعلمين إلى أن التعويض من حق الطالب، ولكن يجب أن يكون تحت تصرف المعلم دون تدخل خارجي، حيث ينتهي الدوام والتعويض المبني على تخطيط المعلم مع انتهاء دوام يوم 5/6/2023. وفق نص بيانه.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تفرج عن النائب الأردني عماد العدوان مقابل هذا الشرط ..

نتنياهو يكشف عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

صحيفة عبرية: بدأ العد التنازلي للجولة التالية مع غزة

وفاة الدكتور محمد عواد بحادث سير جنوب نابلس

مسؤول إسرائيلي: لا مفر من عملية عسكرية ضد غزة

غضب في غزة.. برنامج الغذاء العالمي يقرر تعليق مساعداته لآلاف الأسر الفلسطينية

بينها شن عملية عسكرية بالضفة .. بن غفير يضع شروطا لإنهاء القطيعة مع نتنياهو

الأخبار الرئيسية

ع

ما هي الخطوات التي يفكر بها السفراء الأوروبيون استعدادًا لوصول بن غفير إلى "يوم أوروبا"؟

بعد 16 يوما.. الاحتلال يرفع الحصار عن أريحا

photo_2023-05-07_20-20-09

بينها شن عملية عسكرية بالضفة .. بن غفير يضع شروطا لإنهاء القطيعة مع نتنياهو

نتنياهو يكشف عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

مسؤول إسرائيلي: لا مفر من عملية عسكرية ضد غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية