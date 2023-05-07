حيفا: مقتل امرأة عربية في جريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

قتلت امرأة عربية في العشرينات من عمرها فجر اليوم الإثنين، في مدينة حيفا، بعد تعرضها إلى جريمة إطلاق نار.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن امرأة جريحة في حي سكني في مدنية حيفا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وعثر على امرأة فاقدة للوعي وعليها علامات عنف، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتها على الفور.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة، ورجحت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن جريمة قتل ضحيتها حنان أبو خيط (24 عاما)، وهي أم لطفل (5 سنوات)، دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات.

ووفقا للمعلومات الأولية، فقد تعرضت الضحية إلى جريمة إطلاق نار خلال تواجدها داخل مركبتها بالقرب من منزلها، حيث قام 3 ملثمين بإطلاق النار عليها من مسافة قريبة جدا.

وتشتبه الشرطة بأن الضحية أبو خيط قتلت بسبب قريب لها ضالع بنزاعات بين عصابات إجرامية في المجتمع العربي، وهو النزاع الذي قتل فيه 20 شخصا خلال عام و8 أشهر.

65 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبجريمة القتل في حيفا، ارتفعت حصيلة الضحايا في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 65 قتيلا. بينهن 5 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.

ومقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فإن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي زاد أكثر من الضعف، إذ شهدت نفس الفترة في العام الماضي مقتل نحو 26 شخصا.

وتشير المعطيات إلى ارتفاع حاد يصل إلى نسبة 250% في عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي، خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وسط شواهد تدل على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع عصابات الإجرام.