قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدنية نابلس.

وتركزت المداهمات والاقتحامات في محافظات جنين، وقلقيلية، ونابلس ورام الله، حيث تم اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد أحمد البرغوثي من منزله في دير أبو مشعل غرب رام الله، والذي افرج عنه قبل 10 ايام بعد قضاء 14 عاما في سجون الاحتلال، والمحامي عبد الرحمن قطش من حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، والشابين احمد الطيراوي وسعيد نخلة من مخيم الجلزون.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب كرم شهوان عقب اقتحام منزله في بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر أسيد أبو بكر عقب اقتحام منزله في بلدة يعبد قضاء جنين، والشاب عمار عبد الحكيم من بلدة برقين.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس بعدد من الجيبات العسكرية. وانطلقت صافرات الإنذار في مخيم بلاطة عقب اقتحام المنطقة الشرقية في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع عمان وقبر يوسف شرق المدينة، ومنطقة الضاحية في نابلس.

وأطلق مقامون النار تجاه قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية بنابلس، فيما انتشرت قناصة الاحتلال في محيط مقام يوسف.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة.

وقالت "سرايا القدس-كتيبة نابلس" في بيان مقتضب: "ينفذ مجاهدونا في هذه الأثناء استهدافات متواصلة لقوات الاحتلال في أكثر من محور في شارع عمان ومحيط مخيم بلاطة".

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح ابو حجلة عقب اقتحام منزله في المدينة.