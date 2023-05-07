الطقس: انخفاض اخر على درجات الحرارة وأجواء غائمة وباردة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا الى غائم وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نسبيا الى بارد خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية حفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.