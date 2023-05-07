بن غفير يدعو إلى قتل المعتقلين الفلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إلى قتل المعتقلين الفلسطينيين وعدم تسليم جثامينهم، كاشفا النقاب عن سبب مقاطعته لجلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم.



وقال بن غفير ردا على وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت: "دولة إسرائيل يجب أن تنتقل من الاحتواء إلى الهجوم. على الحكومة الإسرائيلية أن تأخذ زمام المبادرة، وتتبنى قيم اليمين".



وأضاف على ما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية: " صحيح، هذه ليست حكومة عوتسما يهوديت، لكن الليكود قدم وعودا أيضا. هذا هو السبب في أنني لم أحضر جلسة الحكومة اليوم ولهذا السبب لن يحضر أعضاء "عوتسما يهوديت" للتصويت في الكنيست. نطالب بتبني قيم اليمين".





وتابع: "كلمة واحدة للوزير غالانت: رأيت العشرات من القتلى، نحتاج من أجل هؤلاء القتلى وقف الاحتواء، ووقف التنازلات، وليس إطلاق سراح الجثث، وليس إطلاق سراح "الإرهابيين"، ولكن قتلهم".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، رد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي غالانت، على منتقدي قرار تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين.



وقال غالانت، إنه لا يتأثر بهذه الاعتداءات وغيرها ضده، مضيفا: "من المحتمل أن كل أولئك الذين يطالبون بعدم إعادة الجثامين، رأوا عددًا أقل من الجثث مني في حياتهم".



وقاطع بن غفير الجلسة الأسبوعية للحكومة، معللا ذلك بالقول إن سياستها "غير مقبولة"، لا سيما فيما يتعلق بإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص إسرائيلي إلى ذويهم.



وأعادت سلطات الاحتلال أمس الأول (الجمعة)، جثامين 3 شهداء فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في مارس/ آذار الماضي.



وخلال الأيام الأخيرة تصاعدت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وبن غفير، والتي عبرت عن نفسها أيضا في مقاطعة الأخير وأعضاء حزبه (6 من 120 عضوا بالكنيست) جلسات التصويت على القرارات الحكومية بالكنيست.



وبرر بن غفير قراره بما وصفه "الرد الضعيف" من قبل الحكومة على قصف الصواريخ من غزة الأسبوع الماضي.



