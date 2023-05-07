ليبرمان يتهم نتنياهو بالعجز أمام قادة حماس

القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، يوم الأحد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واتهمه بالعجز أمام قادة حماس .

ووفقاً للقناة 12 العبرية، قال ليبرمان إن سبب بقاء قيادة حماس على قيد الحياة هو نتنياهو، الذي خشي استغلال أي فرصة لاستهدافهم، وهو يفعل ذلك الآن أيضا".

وطالب ليبرمان القيادة الإسرائيلية بضرورة القضاء على قيادة المقاومة في غزة ومنها قادة حماس.

يشار إلى أن نتنياهو تعرّض لهجوم حاد من قبل أنصار المعارضة، وكذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي قرر عدم حضور جلسات الكنيست ، وذلك بسبب سياسة نتنياهو بالرد على قطاع غزة ، والتي وصفوها بـ "الضعيفة".