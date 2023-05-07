بيت لحم: إعادة بناء مدرسة الصمود والتحدي "5" بعد هدمها من قبل الاحتلال فجر اليوم

بيت لحم/سما/

أعادت كوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأهالي بيت تعمر، اليوم الأحد، بناء مدرسة الصمود والتحدي "5" شرق بيت لحم، التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم.

وكانت قوات الاحتلال أقدمت فجر اليوم، على هدم المدرسة الواقعة في منطقة "جب الذيب" ببيت تعمر، شرق بيت لحم، واستولت على محتوياتها، وقد أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال تصدي الأهالي لقوات الاحتلال.

وتضم المدرسة نحو 60 طالبا من الصف الأول وحتى الرابع، وكانت قد تعرضت للهدم عام 2017 قبل أن تبنى من جديد في العام ذاته.